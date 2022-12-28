أخبار الأهلي اليوم | عودة باستوس .. وموسيماني يستعيد فايق

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 28 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

Shahid

لا للعفو الرياضي .. الهلال مخمول والأهلي تجاهل صافرات الإنذار!

رسالة أصبحت هي الشغل الشاغل للغالبية خلال الأيام الماضية وستستمر معنا خلال الأيام المقبلة، لحين انتهاء الميركاتو الشتوي، كلٌ يبذل قصارى جهده لرصد فوائد "العفو الرياضي"، خاصةً وأن الأنظار تتجه نحو الأندية السعودية بعد الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022. "اقرأ التفاصيل"

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باستوس يعود لتدريبات الأهلي

شهدت تدريبات النادي الأهلي عودة الأنجولي باستوس للمشاركة مجددًا، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وشارك باستوس في التدريبات الصباحية اليوم الأربعاء، بعد إنهاء برنامجه التأهيلي وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وجعلته يغيب عن مباريات الفريق.

موسيماني يستعيد هشام فايق بعد التعافي

استعاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني لفريق النادي الأهلي، خدمات الهولندي هشام فايق، بعد تعافيه من الإصابة.

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وغاب فايق عن مباريات الأهلي الماضية، بسبب الإصابة التي عانى منها، ليكون جاهزًا للمباريات القادمة.

Shahid