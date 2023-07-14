أخبار الأهلي اليوم | عقد رعاية جديد، ومحاولة فاشلة لضم مدافع الهلال والنصر السابق

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 14 يوليو 2023.
الأهلي يُبرم عقد رعاية جديد
أبرم الأهلي يوم أمس عقد رعاية جديد مع الشركة السعودية للقهوة عبر علامتها التجارية "جازين"، ويمتد العقد لمدة 3 مواسم.
وتم توقيع العقود بتواجد المهندس طارق خليفة، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة النادي الأهلي الاستثمارية، ومحمد زيني، مدير إدارة التسويق في الشركة السعودية للقهوة.
رفض عرض الأهلي لضم لاعب الهلال والصر سابقًا
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تقدم الأهلي بعرض لضم محمد الشويرخ مدافع الرياض الذي سبق له اللعب في الهلال والنصر.
وأوضحت الصحيفة أن العرض الأهلاوي وصل إلى 5 ملايين ريال سعودي لكن نادي الرياض رفضه وطالب بتحسينه، فيما لم يتطور اهتمام الاتحاد باللاعب لمفاوضات ملموسة.
اللاعب مرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى صيف 2025.
الشباب يستعد لخطف "صفقة الأهلي" بـ105 ملايين ريال
جهز مسؤولو نادي الشباب، مبلغًا فلكيًا؛ لخطف أحد أهم أهداف فريق الأهلي السعودي، خلال المركاتو الصيفي الحالي.
بعد ثورة النصراويين والأهلاويين .. الإطاحة بـ"المفاوض العالمي" والوعد "10 صفقات" خلال أسبوع
أتت ثورة جماهير النصر والأهلي بثمارها، واستجاب مسؤولو الكرة السعودية لمطالبهم بشأن الميركاتو الصيفي الجاري، خاصةً بعد الاتهامات التي وجهت لسعد اللذيذ؛ مسؤول المفاوضات مع النجوم العالميين والرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.
بعدما تجاهل الأهلي مناشدته .. نجم الراقي يقرر الاعتزال
نجم جديد في الأهلي السعودي سيكون ضحية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكنه قرر الخروج من صراع الانتقالات بشكل عام وقرر الاعتزال.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
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