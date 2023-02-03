أخبار الأهلي اليوم | شرطان لدخول أمارال الملعب، وإنجاز إداري مذهل

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 3 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 3 فبراير 2023.

موسيماني يُحدد شرطين لمشاركة أمارال أمام الخلود

مازال مهاجم الأهلي الجديد ماركوس أمارال بعيدًا عن المباريات بتعليمات من المدرب بيتسو موسيماني، وقد أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب الجنوب إفريقي طلب من المعدين البدنيين في جهازه الفني تخفيف وزن اللاعب وتحسين لياقته البدنية ليكون جاهزًا لمواجهة الخلود يوم الثلاثاء القادم.

موسيماني حدد شرطين لتواجد أمارال أمام الخلود، الأول هو تخفيف وزنه والثاني تحسن حالته البدنية، ويخضع اللاعب حاليًا لبرنامج تدريبي مكثف بهدف تحقيق الهدفين.

مواجهة حاسمة بين الأهلي والهلال في دوري السيدات

يلتقي مساء السبت القادم فريقي الأهلي والهلال في دوري السيدات السعودي الممتاز، وتلعب المواجهة دورًا حاسمًا في صراع اللقب بين الهلال وجاره النصر.

النصر يتصدر بفارق نقطة عن الهلال فيما يتواجد الأهلي سادسًا بـ13 نقطة.

إنجاز إداري ومالي مهم للأهلي

أعلن النادي الأهلي حصوله على الدعم الكامل في تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثاني للموسم الرياضي 2022-2023.

كانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت مساء أمس الخميس نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثاني للموسم الرياضي 2022-2023، وقد حصل الأهلي على تقييم 6.53 ليستحق مبلغ الدعم الكامل.

الأهلي يستأنف تدريباته

استأنف الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الخلود يوم الثلاثاء القادم في الجولة المقبلة من دوري يلو السعودي.

الأهلي خسر اللقاء الأخير أمام الأخدود برباعية مقابل هدف واحد.