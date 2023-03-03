أخبار الأهلي اليوم | سلمان المؤشر يشعر بالحرج، وفوز ودي على جدة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 3 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 3 مارس 2023.

الأهلي يهزم جدة وديًا

حقق الأهلي انتصارًا كبيرًا على فريق جدة وديًا بنتيجة 4-0 يوم أمس الخميس.

وسجل أهداف الفريق كلًا من عبد الله المقرن وسلمان المؤشر وهدفين لمراد خضري، وجاءت تلك المباراة بعد مرور 24 على الفوز الذي حققه الراقي على نفس الفريق في دوري يلو السعودي بهدف نظيف.

سلمان المؤشر يشعر بالحرج من جمهور الأهلي

أشاد سلمان المؤشر نجم الأهلي بدعم الجمهور الأهلاوي الكبير للفريق واللاعبين، مؤكدًا أنهم يشعرون بالإحراج من قوة هذا الدعم داخل وخارج جدة.

وأضاف في تصريحات صحفية "المباراة أمام جدة كانت صعبة لكننا نمضي قدمًا خطوة بخطوة نحو العودة إلى دوري المحترفين. الشوط الأول كان معقدًا لكن الأمور تحسنت بعد الهدف الأول والمدرب طلب منا تناقل الكرة بهدوء للحفاظ على التقدم".

وأتم حول الجمهور "الجمهور الأهلاوي يُحرجنا بدعمه المستمر لنا، سواء داخل أو خارج جدة، لن ننسى دعمهم ووقوفهم معنا أبدًا".

شاهد هدف بارو وتصدي الربيعي أمام جدة

سجل مودو بارو هدف الأهلي الوحيد في مرمى جدة بلمسة جميلة داخل منطقة الجزاء، فيما أنقذ محمد الربيعي نقاط الفوز بتصدٍ رائع في الوقت القاتل.

شاهد أدناه الهدف والتصدي ..

تعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري يلو

نقدم لك كافة التفاصيل الخاصة بمباريات الأهلي في دوري يلو السعودي.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة