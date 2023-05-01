أخبار الأهلي اليوم | ريال يُواجه الراقي، والتخلص من صداع حمدي النقاز

تامر أبو سيدو
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Hamdi Nagguez - ahli 2021 - الأهلي - حمدي النقازal ahli twitter
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نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 1 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 1 مايو 2023.

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الأهلي يخوض حصتين تدريبيتين استعدادًا لمواجهة هجر

واصل الأهلي تدريباته أمس استعدادًا لمواجهة هجر يوم الأربعاء القادم في دوري يلو السعودي.

المدرب بيتسو موسيماني أخضع اللاعبين لحصتين تدريبيتين، الأولى في الصالة الرياضية المغلقة والثانية في الملعب، وقد ركز على الجوانب البدنية بهدف تطبيق الضغط بقوة على المنافس خلال مواجهة هجر.

هجر يستعيد ريال أمام الأهلي

استعاد هجر لاعب وسطه تياجو ريال قبل مواجهة الأهلي الأربعاء القادم في الجولة الـ30 من دوري يلو السعودي.

اللاعب البرازيلي كان قد غاب عن المباراة الأخيرة أمام الخلود للإيقاف.

أخيرًا .. صداع النقاز في طريقه للنهاية

بات الأهلي قريبًا من غلق ملف لاعبه التونسي السابق.

خطوة جديدة للتخلص من الديون .. الأهلي يقترب من إنهاء قضية النقاز

هيثم عسيري جاهز لمواجهة هجر

مُنح مهاجم الأهلي الضوء الأخضر للعب أمام هجر بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الساحل الأخيرة.

الأخبار السعيدة تتوالى .. الأهلي يستعيد مهاجمه قبل مواجهة هجر

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
478115 الأصوات

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