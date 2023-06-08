أخبار الأهلي اليوم | رياض محرز يرد على عرض الراقي ومصير وليد معاذ

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الثامن من يونيو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الثامن من يونيو 2023، وما يدور حول الفريق.

راتب سيرخيو راموس "المحتمل" مع الأهلي .. و"هل غير رياض محرز قراره؟"

يواصل مجلس إدارة النادي الأهلي عمله؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ"قوة"، بعد العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، مجددًا. (طالع التفاصيل)

نصف النبوءة تحقق .. "ميسي إلى أمريكا" ويتبقى الانتقال إلى الأهلي

قبل أن يحسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مستقبله، بالانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، انتشرت الكثير من التكهنات بشأن الوجهة المقبلة له، ولكن يبدو أن هناك نبوءة تحقق نصفها بعدما أعلن البرغوث عن انضمامه إلى إنتر ميامي. (طالع التفاصيل)

مانشستر سيتي لا يمانع التخلي عن محرز وعقبة وحيدة في طريق الأهلي

يبدو أن الأهلي برئاسة وليد معاذ، يمتلك الرغبة الكبيرة من أجل حسم التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. (طالع التفاصيل)

تطورات مفاجئة .. مسلي آل معمر يقترب من رئاسة النصر مجددًا ومصير وليد معاذ مع الأهلي

أثار الإعلامي الرياضي سيف السيف، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، عن مستقبل رؤساء الهلال والنصر والاتحاد والأهلي. (طالع التفاصيل)