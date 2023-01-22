أخبار الأهلي اليوم | رسالة ماركوس أمارال للجماهير وموعد وصول النابت لجدة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد 22 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ22 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

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رسالة أمارال

وجه ماركوس أمارال؛ لاعب الأهلي الجديد، رسالة لجماهير ناديه، بعدما أعلن بالأمس، عن تمثله للراقي رسميًا، بدايةً من الشتاء الجاري.

وكتب ماركو، عبر حسابه على "إنستجرام": "حكاية جديدة تبدأ، حاليًا أبدأ مرحلة مهمة في رحلتي الاحترافية، سعيد للغاية ومتحمس لتمثيل الأهلي ولأن أكون جزءًا من هذا النادي العظيم، أشكر إدارة النادي، وسأفعل ما بوسعي لأكون عند حسن ظنهم بي".

موعد وصول النابت

أكد الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، أن سميحان النابت؛ نجم التعاون، سيصل لجدة اليوم، كي يوقع عقود انتقاله للأهلي.

النابت دخل الفترة الحرة في عقده مع التعاون، وترغب عديد الأندية في التعاقد معه، لكن وفقًا للتقارير فإنه يرجح العرض المالي الأفضل.

إشادة بعمل مجلس وليد معاذ

أشاد الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي بتحركات إدارة الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، مطالبًا مجلس الإدارة برئاسة وليد معاذ بمواصلة العمل.

ووصف العتيبي الشتاء الجاري بأنه أفضل سوق انتقالات مر على تاريخ النادي الجداوي.

Shahid