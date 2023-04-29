أخبار الأهلي اليوم | رسالة قاسية للاتحاد .. ورقم تاريخي للاعب سابق

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 29 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 29 إبريل 2023.

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هل يلعب معهم كريستيانو رونالدو؟ تصرف غريب من هجر قبل مواجهة الأهلي

يُستأنف دوري الدرجة الأولى السعودي بمباريات الجولة الـ30 يوم الأحد القادم، ويترقب الجمهور الأهلاوي مواجهة الحزم والفيصلي يوم الإثنين لأن خسارة الأخير ستعني عودة الأهلي رسميًا إلى دوري روشن السعودي قبل مواجهته مساء الأربعاء مع هجر. "اقرأ التفاصيل"

جمهور الهلال للاتحاد: "الأهلي راجع زيد المواجع"

وجهت جماهير نادي الهلال رسالة إلى نادي الاتحاد، بعد فوز الزعيم بالكلاسيكو الأخير، الذي أقيم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، تخص عودة الأهلي إلى دوري المحترفين.

وتداولت جماهير الأهلي فيديو لجماهير الهلال عقب مباراة الاتحاد، وهم يرددون: "الأهلي راجع زيد المواجع".

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

رقم تاريخي لمحترف الأهلي السابق

نجح النجم البرازيلي باولينيو، لاعب الأهلي السابق، في تحقيق رقمًا تاريخيًا مع فريقه الحالي كورينثيانز.

وأعلن كورينثيانز عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن وصول باولينيو إلى المباراة رقم 200 مع الفريق البرازيلي.

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