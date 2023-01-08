أخبار الأهلي اليوم | حمية نصراوية للدفاع عن الراقي ونجم سابق يطلب دعمًا ماليًا

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد 8 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد، الموافق الثامن من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

حمية نصراوية للدفاع عن الأهلي

دافع حسن حمران؛ لاعب النصر الأسبق، عن الأهلي وتاريخه، رافضًا شماتة بعض الهلاليين به، مؤكدًا أن الكرة السعودية كان أساسها النصر والأهلي فقط.

وقال حمران: "هناك ظلم للأهلي، الملكي الأهلي هو من علمنا فن وطرب الكرة السعودية، هذه هي الحقيقة، شاء من شاء وأبى من أبى، هذا واقع وملموس عند المنصفين، بجانب أن الأهلي والنصر عقدًا من الزمن تنافسا على بطولة الكرة السعودية, والاتحاد الدولي اعترف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طريق النصر والأهلي".

وأضاف: "قديمًا كانوا يقولون أن الكرة السعودية ليس بها إلا النصر والأهلي، فتم استحداث الدوري التصنيفي حتى يحدث خلطًا وتتساوى بقية الأندية معهما، هذا هو التاريخ ولو رفضه البعض".

واختتم: "حزنت بعد الشماتة التي شمتها البعض بعد هبوط الأهلي، خاصةً من الهلاليين، والله وبالله وتالله الأمير عبد الله الفيصل كان له عديد المواقف مع الهلال لولاها لكان الفارق بين النصر والهلال لا يصدق، لكنه من أحدث المعادلة والدعم المالي وهو من سدد باقي التزامات ريفيلينو وكان يستقدم بعض اللاعبين للهلال، لولا كل ذلك لكان الفرق شاسعًا، والآن يتشمتون به وهذا غير مقبول، الأهلي قيمة وقامة".

ثناء على جمهور الأهلي

استشهد الإعلامي الرياضي النصراوي محمد الدويش بجمهور الأهلي للدلالة على وفاء الجماهير، وعشق الأندية دون التتويج بطولات.

الدويش استغرب من لوم بعض الهلاليين لجماهير النصر على تشجيع العالمي رغم غيابه عن التتويج بالبطولات، فكان رد الإعلامي: "الأهلي هبط وجمهوره يحضر له أكثر من فرق البطولات، العشق بلا ثمن لا يشترى بثمن".

نداء لجمهور الأهلي في الشرق

ناشد بدر تركستاني؛ رئيس رابطة جمهور الأهلي، جماهير الراقي في منطقة الشرق، لحضور مواجهة الفريق المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، أمام القادسية، ضمن الجولة الـ16 من دوري يلو.

ويحتل الراقي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 13 مباراة، ويعاني من نزيف في النقاط في مبارياته الأخيرة.

ضائقة مالية

ناشد الإعلامي الرياضي عادل بن عبد المحسن الملحم الجماهير لدعم عبد الله سليمان؛ لاعب الأهلي الأسبق، مؤكدًا أنه يمر بضائقة مالية.

وأوضح الملحم أن سليمان ينتظر الدعم، كي يمر من الفترة الصعبة الحالية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

Shahid