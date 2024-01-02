أخبار الأهلي اليوم | حقيقة صفقة لاعب النصر ومفاجأة عن عمر السومة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الثاني من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الهلال أم الاتحاد أو الأهلي؟ .. مارسيليا يحسم مستقبل عز الدين أوناحي رسميًا

كشف نادي مارسيليا الفرنسي، عن حقيقة انتقال النجم المغربي عز الدين أوناحي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

حقيقة انتقال لاعب النصر "المهمش" إلى الأهلي .. تطورات مثيرة في الميركاتو!

كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن مستجدات مهمة في ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الشتاء الحالي "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

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فيديو | بعد 85 يومًا من الديربي .. جمهور الأهلي يجدد سخريته بـ"دموع الاتحاد ودقة كيسييه"

رغم أنه ملعب كرة سلة إلا أنه لا مشكلة في السخرية من فريق كرة القدم في نادي الاتحاد بالنسبة لجمهور الأهلي! (طالع التفاصيل)

"مفاجأة السومة ونجم الهلال يريد الانتقال إلى هذا الفريق!" .. اعترافات مثيرة من تركي آل الشيخ

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، عن أسرار لأول مرة، بشأن بعض الصفقات. (طالع التفاصيل)

تركي آل الشيخ يرد على اتهامات الهلال ومساعدة الاتحاد .. ويؤكد: منعت هبوط الأهلي!

رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على عديد الاتهامات التي تعرض لها؛ خلال فترة توليه مسؤولية القطاع الرياضي، في المملكة العربية السعودية. (طالع التفاصيل)

ثلاثي المغرب ومن قلت قيمته في برشلونة .. انقذوهم من "جحيم" أوروبا إلى "جنة" الدوري السعودي

ظننت يومًا أننا سنتحدث عن سنربط "الجحيم" بالدوريات الأوروبية ونزعم أن "الجنة" في الدوري السعودي؟، بالطبع لا!، وأنا مثلك، لكن هذا هو حال الساحرة المستديرة. (طالع التفاصيل)

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