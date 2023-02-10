أخبار الأهلي اليوم | تفاصيل إصابة الشمري، وموقف بارو من مواجهة العروبة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 10 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 10 فبراير 2023.

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشمري

كشف النادي الأهلي تفاصيل إصابة مدافعه منصور الشمري والتي تعرض لها خلال مواجهة الخلود الأخيرة في دوري يلو السعودي.

الأهلي أوضح عبر تويتر أن المدافع القادم خلال يناير الماضي من النصر تعرض لتمزق في العضلة الخلفية لساقه اليُمنى وسيحتاج لأسبوعين من العلاج والتأهيل قبل أن يعود للانتظام في التدريبات الجماعية.

الأهلي يفقد المجرشي لـ3 أشهر

أعلن الأهلي عبر تويتر أن الفحوصات الطبية التي أجراها لاعبه علي مجرشي أظهرت عدم حاجته للجراحة بل لمجرد الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي للشفاء من إصابته.

وأفاد النادي أن مدة العلاج والتأهيل ستستغرق من شهرين إلى 3 أشهر مما قد يُرجح انتهاء موسمه مع الفريق أو عودته في الجولات الأخيرة.

موسيماني ينتظر التقرير الطبي لبارو

تعرض لاعب الأهلي الجديد مودو بارو لإصابة خلال مواجهة الخلود الأخيرة في دوري يلو السعودي.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية اليوم الجمعة لتحديد موقفه من مواجهة الأهلي والعروبة مساء الإثنين القادم.

شاهد ملخص فوز الأهلي على الخلود

الأهلي استطاع هزيمة الخلود 2-1 في آخر جولات دوري يلو السعودي، شاهد ملخص اللقاء ..



