أخبار الأهلي اليوم | تصرف رياض محرز "المستفز" .. وتحديد الصفقات الشتوية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ27 من نوفمبر 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ27 من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صفقة هجومية مهمة .. الأهلي ينافس إنتر الإيطالي على "بديل" فيرمينو

يعمل مسؤولو النادي الأهلي السعودي، على حسم صفقة هجومية كبرى؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

الأهلي كاد يخسر مدربه .. طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن مفاوضات الشباب مع ماتياس يايسله

كشف طلال آل الشيخ؛ المدير التنفيذي السابق لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل حول مفاوضات ناديه مع الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، مشددًا على تراجع مسؤولي الليوث في اللحظات الأخيرة عن الصفقة (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لوكا مودريتش في الأهلي أو الاتحاد قريبًا

أعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، اقتراب النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان نادي ريال مدريد الإسباني، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، في الميركاتو الشتوي القادم.

جاليتي كشف في تصريحات مع برنامج "المنتصف"، عن أن مودريتش، سينضم إلى الأهلي أو الاتحاد؛ حال القدوم إلى السعودية، بشكل رسمي.

تغريدة مستفزة ورحلة غريبة إلى أبو ظبي .. رياض محرز يزيد "الطين بلة" في الأهلي

يمر الأهلي بأيام صعبة نتيجة تراجع النتائج، وآخرها التعادل السلبي مع الشباب، والحديث عن مستقبل مدربه ماتياس يايسله واللاعبين الأجانب، وقد زاد نجمه رياض محرز الطين بلة بتغريدة مستفزة على منصة إكس ورحلة غريبة إلى أبو ظبي (طالع التفاصيل).



"أنت سبب مشكلة الأهلي" .. مدرب الراقي السابق يهاجم رياض محرز

رغم أن الكثيرين استثنوه من الانتقادات عقب تعادل الأهلي بالأمس أمام الشباب إلا أن هناك من يرى أن الجناح الجزائري رياض محرز كان أكبر مشكلة للراقي في اللقاء (طالع التفاصيل).

قرار ماتياس يايسله في الأهلي قبل مواجهة أبها

منح الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، نجوم الفريق الأول لكرة القدم، راحة من التدريبات الجماعية، مساء اليوم الإثنين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، سيعود نجوم الأهلي، إلى التدريبات الجماعية، مساء غدٍ الثلاثاء، استعدادًا للقاء أبها، في الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي.

SHAHID