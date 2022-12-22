أخبار الأهلي اليوم | بودبوز يرد على أنباء رحيله وطلب موسيماني مرفوض

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق 22 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

هل يرحل بودبوز عن الأهلي؟ اللاعب الجزائري يرد

كشف النجم الجزائري رياض بودبوز عن حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية، بشأن اقتراب رحيله عن النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. (طالع التفاصيل)

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Shahid

الكشف عن مدة غياب الرباعي

أوضح الأهلي الحالة الطبية لرباعي الفريق المصاب؛ ياسر المسيليم، هشام فايق، عبد الرحمن الزهراني وباستوس.

المسيليم خضع لمنظار في الركبة، لاستئصال الأنسجة الملتهبة مع تشريط بوتر الردفة لتحسين التروية، وبذلك يغيب عن الملاعب لمدة شهر.

فيما يعاني فايق من تمزق في العضلة الخلفية، وباستوس من تمزق في العضلة الضامة، وكلاهما في المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي، ومن المنتظر أن ينضما للتدريبات الجماعية في منتصف الأسبوع المقبل.

أما الزهراني فأصيب بتمزق في العضلة الخليفة، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة تتراوح من أسبوعين لثلاثة.

بيرسي تاو يرفض طلب موسيماني

أوضحت صحيفة "الوطن" المصرية أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو؛ لاعب الأهلي المصري، رفض طلب مواطنه بيتسو موسيماني؛ المدير الفني لأهلي جدة، بالانضمام للراقي في يناير المقبل.

وأكدت الصحيفة أن تاو أخبر موسيماني أنه متمسك بالبقاء في القلعة الحمراء في ظل تمسك المدير الفني كولر به.