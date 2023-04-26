أخبار الأهلي اليوم | إحراج جمهور الراقي .. وخبر رائع من المحكمة!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 26 إبريل 2023

shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 26 إبريل 2023.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

المجحد: جمهور الأهلي أحرجنا

تغنى محمد المجحد لاعب النادي الأهلي، بجماهير فريقه، بعد قيامهم بالوقوف بجانب الراقي، مشيرًا إلى أنهم السبب في تحقيق نتائج إيجابية واقتراب الفريق من العودة إلى دوري روشن للمحترفين.

وقال المجحد خلال تصريحات لبرنامج "ملعب SBC": "أريد توجيه التحية إلى جمهور الأهلي، الذي أحرجنا كثيرًا بدعمه لنا طوال الموسم.

خبر رائع للأهلي في محكمة "CAS"

كشف القانوني أحمد الشيخي، عن خبر رائع يخص النادي الأهلي، في المحكمة الرياضية الدولية "CAS".

وكتب الشيخي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد خلالها على أن محكمة "CAS" قيدت استئنافًا جديدًا للنادي الأهلي، على عقوبة منع التسجيل، للحصول على التدابير الوقتية، لتسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

عمر السومة يواصل التألق مع الأهلي

واصل النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي، تألقه رفقة فريقه العربي القطري الذي يلعب له على سبيل الإعارة.

السومة استطاع أن يسجل في آخر 11 مباراة لفريقه، كما أنه نجح في المساهمة في 9 أهداف خلال آخر 4 مباريات.

Shahid