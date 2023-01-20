أخبار الأهلي اليوم | اهتمام بلاعب يوفنتوس السابق، وفوز ودي على جدة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 20 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 20 يناير 2023.

باتنا يخرج من حسابات الأهلي

خرج مراد باتنا لاعب الفتح من حسابات النادي الأهلي السعودي لدعم صفوفه خلال يناير الجاري، وذلك بعد تجديد عقده مع ناديه حتى صيف 2025.

الأهلي كان قد خاطب الفتح للاستفسار عن إمكانية ضم الجناح المغربي وقد أشارت عدة مصادر إلى أنه حصل على موافقة النادي واللاعب لكن يبدو أن الأمور تغيرت في الساعات الأخيرة.

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الفتح أعلن أمس تجديد عقد باتنا وبذلك أغلق الباب أمام خروجه وانتقاله للأهلي.

دوجلاس كوستا يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

أفادت مصادر صحفية أن فشل الأهلي في ضم مراد باتنا من الفتح وجه الإدارة لخيار آخر لدعم خانة الجناح، وأوضح موقع سبورت 24 أن هذا الخيار هو البرازيلي دوجلاس كوستا.

الحديث لم يتخط مرحلة الاهتمام بعد لكن الأيام القادمة قد تشهد تطورًا في المفاوضات، وذلك رغم أن تلك الأنباء واجهت معارضة كبيرة من الجمهور الأهلاوي خاصة أن كوستا بعيد عن اللعب منذ فترة وعانى في سنواته الأخيرة من تذبذب في المستوى وعديد الإصابات.

الأهلي يهزم جدة وديًا

تفوق الأهلي وديًا يوم أمس على فريق جدة بنتيجة 3-2 ضمن استعداداته للجولة القادمة من دوري يلو السعودي.

وسجل مراد خضري هدفين فيما أضاف علي الأسمري الثالث للأهلي.

الأهلي يكشف موعد وصول أمارال

أعلن الأهلي رسميًا وجود المهاجم البرازيلي ماركوس أمارال إلى جدة للخضوع إلى الفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق.

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Shahid