أخبار الأهلي اليوم | الفيصلي يعاند الراقي وثنائي أهلاوي يدعم الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ27 من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ27 من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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بطولة جديدة تقترب

حقق شباب الأهلي اليوم، الفوز أمام الخليج بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ31 من الدوري السعودي الممتاز تحت 19 عامًا.

أهداف الراقي سجلها عادل خضري، سلطان السريحي "هدفين"، ياسين الزبيدي وماجد خليفة.

بهذا الفوز يتصدر شباب الراقي جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، متفوقين بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسين، مع بقاء ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم.

الفيصلي يعاند الأهلي

كان ينتظر جمهور الأهلي أمس الأربعاء، الاحتفال بعودة فريقهم لدوري روشن السعودي من جديد، لكن الفيصلي أبى.

العنابي حقق الفوز أمام أحد بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ29 من دوري يلو.

الفوز رفع رصيد الفيصلي للنقطة 47 في المركز الخامس بجدول الترتيب، ليحافظ على حظوظه في الصعود لدوري روشن، فيما أجّل فوزه صعود الأهلي رسميًا.

الراقي يحتل الصدارة بالفعل برصيد 62 نقطة مع بقاء خمس جولات فقط على نهاية الموسم، يحتاج للفوز في مباراة واحدة فقط منها، كي يصعد رسميًا.

جدير بالذكر أن الفيصلي كان قد عطل الأهلي في الجولة الـ26، إذ حول تأخره بثنائية، لتعادل 2-2 في السبع دقائق الأخيرة من المباراة.

ثنائي الأهلي والنصر واتحاديون بالجملة .. منافسون للهلال لكنهم داعمون له في النهائي الآسيوي

هناك من يرفض حصد الهلال لمزيد من البطولات القارية، كي يتمكن فريقه من اللحاق بعدد بطولاته في السنوات المقبلة، وهناك من لديه الشجاعة للتصفيق للناجح بغض النظر عن انتمائه.

الفئة الثانية هذه هي موضوع حديثنا الليلة، فمَن مِن منافسي الزعيم يدعمه في معتركه الآسيوي؟ (طالع التفاصيل)

Shahid