أخبار الأهلي اليوم | الاستقرار على طريقة علاج مجرشي، وإصابة تُبعد أمارال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 7 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 7 فبراير 2023.

استبعاد خيار الجراحة لعلاج مجرشي

استبعد الطبيب الإسباني فيليب لاندرو خيار الجراحة من استراتيجية علاج علي مجرشي نجم الأهلي الذي تعرض لتمزق في الرباط الداخلي للركبة والغضروف.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن عضو قسم جراحة الإصابات الرياضية في أحد المراكز الطبية في دبي درس حالة مجرشي جيدًا وطمأنه بعدم حاجته لتدخل جراحي وأنه لا يحتاج سوى للعلاج والتأهيل الطبي.

اللاعب سيسافر إلى دبي لعرض حالته على الطبيب لوضع البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب قبل العودة إلى جدة لاستكمال علاجه في عيادة النادي ثم دخول التدريبات الجماعية.

لماذا استبعد أمارال من مواجهة الخلود؟

أوضحت الرياضية أن ماركوس أمارال مهاجم الأهلي الجديد شارك بالفعل في التدريبات الجماعية الأخيرة قبل مواجهة الخلود في دوري يلو السعودي.

وأضافت أن اللاعب كان ضمن حسابات المدرب بيتسو موسيماني للمباراة لكنه تعرض لإصابة عضلية أدت لاستبعاده من اللقاء.

الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره أمام الخلود

يلعب الأهلي اليوم في القصيم أمام الخلود ضمن الجولة الـ20 من دوري يلو السعودي، ويهدف الفريق لمصالحة جمهوره بعد الخسارة الأخيرة أمام الأخدود في جدة 4-1.

ويغيب عن الفريق عدد من اللاعبين للإصابة أبرزهم إبراهيم الزبيدي وعلي مجرشي وماركوس أمارال لكن الخبر الجيد أنه استعاد الثنائي نايف كريري ومحمد المجحد بعد تعافيهما من الإصابة.

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