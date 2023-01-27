أخبار الأهلي اليوم | اتفاق مع ميليسي، ومدة غياب الأسمري

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 27 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 27 يناير 2023.

ميليسي آخر صفقات "الشتاء الساخن" للأهلي

اختتم الأهلي صفقاته الشتوية بالتعاقد مع لاعب الوسط نيكولاس ميليسي الذي سبق أن لعب للهلال.

الإدارة الأهلاوية نجحت في دعم الفريق بعدد من الصفقات الممتازة خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، آخرها كان الاتفاق مع لاعب الأوروجواي الذي من المتوقع أن يصل جدة قريبًا لتوقيع العقود.

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المصادر الصحفية أوضحت أن اللاعب فسخ عقده بالتراضي مع بينارول وسيلعب للأهلي بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

الأهل ي يُعلن غياب الأسمري لمدة شهر

كشف الأهلي عن غياب لاعبه علي الأسمري لمدة شهر عن الملاعب، حيث أكدت الفحوصات الطبية معاناته من التهاب في الركبة اليُمنى يحتاج للعلاج والتأهيل لمدة شهر قبل العودة للتدريبات الجماعية.

من جانب آخر، أوضح تويتر الأهلي أن منصور الشمري سيغيب عن اللعب لمدة 10 أيام لتعرضه لتمزق في عضلة الساق الخلفية، فيما تعرض نايف كريري لشد في العضلة الخلفية سيغيب على أثره عن التدريبات لمدة أسبوعين.

الأهلي يُوقع عقود احترافية مع 5 من شبابه

أعلن الأهلي رسميًا توقيع عقود احترافية مع 5 لاعبين من شبابه، وذلك بناءً على التقارير الفنية التي أشادت باللاعبين ومستواهم خلال الفترة الماضية.

الخماسي هم عبد العزيز الفقيه من الشباب وزياد الغامدي ومحمد العمري وعمار البهيبي ورياض يامي من الناشئين.

الأهلي يغادر إلى حفر الباطن

غادرت بعثة النادي الأهلي إلى حفر الباطن مساء اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة القيصومة مساء غدٍ ضمن الجولة الـ18 من دوري يلو السعودي.

الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بجانب الرياض والفيصلي وستكون لديه فرصة الانفراد بالصدارة حال تفادى الخسارة في مباراة الغد.

Shahid