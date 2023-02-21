أخبار الاتحاد اليوم | صفقة جديدة، وعودة الثلاثي المصاب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 21 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 21 فبراير 2023.

عودة ثلاثي الاتحاد المصاب للتدريبات

شهد مران الاتحاد أمس أخبارًا سعيدة للمدرب نونو سانتو، حيث شهد عودة الثلاثي المصاب، إيجور كورونادو وعبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني، بعد تعافيه من الإصابة.

الثنائي الأول كان قد غاب عن مران أمس الأول فقط بسبب إصابة عضلية فيما الشمراني لم يلعب منذ مواجهة الطائي في الرابع من فبراير الماضي لتعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

صفقة جديدة للاتحاد في سوق الرعاة

أبرم نادي الاتحاد صفقة رعاية جديدة بتعاقده رسميًا مع "ياقوت" الرقمية التابعة لشركة زين للاتصالات لتُصبح راعيًا رقميًا للفريق الأول لكرة القدم في النادي.

وأعلن العميد عبر تويتر عن الراعي الجديد يوم أمس مشيرًا إلى أن توقيع العقود تم في حضور عبد الوهاب عابد، الرئيس التنفيذي للاتحاد، وصلاح الغامدي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة زين.

العقد الجديد هو الـ15 للاتحاد في سوق الرعاية، وتتضمن الشراكة بين الطرفين تعاونهما في منصات السوشيال ميديا وصناعة المحتوى.

حمدالله يُواصل الغياب عن التدريبات الجماعية

تواصل غياب عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد عن المران الجماعي يوم أمس الإثنين، حيث واصل اللاعب العمل وفق برنامجه التدريبي البدني الانفرادي للتعافي من إصابته العضلية.

حمدالله كان قد غاب عن المباراة الأخيرة أمام الاتفاق بعد تعرضه لإصابة أمام العدالة، ولكن المتوقع أن يكون حاضرًا في المواجهة القادمة أمام الرائد يوم الخميس القادم.

تصريحات غاضبة من مؤرخ الاتحاد

تحدث مؤرخ الاتحاد بغضب عن غياب أرقام الحضور الجماهيري عن المواقع الرياضية الرسمية.

مؤرخ الاتحاد غاضبًا: التاريخ محفوظ والعميد والأهلي الأكثر سيطرة