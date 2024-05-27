أخبار الاتحاد اليوم | مرشح جديد يشعل سباق الرئاسة مع ناظر ورومارينيو يستقر على وجهته السعودية الجديدة!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الإثنين 27 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين 27 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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خيار مفاجئ! رومارينيو يجد ناديه السعودي الجديد ويتفق على عقد لموسمين

قرر مهاجم الاتحاد، رومارينيو، البقاء في السعودية عقب نهاية رحلته مع ناديه الحالي الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، وذلك رغم ارتباطه بأندية خليجية وبرازيلية كثيرة. (طالع التفاصيل)

الشهري يعلن الترشح لرئاسة الاتحاد.. وسباق مرتقب مع لؤي ناظر

أعلن وليد الشهري، العضو الذهبي بنادي الاتحاد، عن قراره بالترشح لرئاسة النادي، في الانتخابات المقرر إقامتها في مطلع الشهر المقبل.

ونشر الشهري مقطع فيديو، كشف خلاله عن قراره بدخول معترك الترشح لرئاسة الاتحاد، والقيام بإعداد خطة عمل تعد بمثابة خطة لتطوير الفكر والتعامل مع المتغيرات التي تمر بالأندية، موضحًا أن برنامج عمله يسعى للتوازن والتوافق مع أهداف وزارة الرياضة، ومصالح الدولة في تخصيص الرياضة.

وأضاف الشهري أن النادي لن يشهد انقسامات أو نزاعات أو تنازلات، ساعيًا نحو تغيير الوضع الحالي، وبناء شراكات وعلاقات تضمن المنفعة للاتحاد، كما اختتم الشهري بالتعهد لأجل الاتحاد، والتقدم بمشروعه تحت أي ظروف دون شرط أو إملاءات على المؤسسات، مع العمل على تحقيق متطلبات المؤسسة ونجاح رؤية قادة الوطن.

وكان لؤي ناظر قد أعلن عن قراره بالترشح لرئاسة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، في يونيو المقبل، وسط تأييد من أنمار الحائلي، رئيس المؤسسة الحالية.

الاتحاد السعودي يرد على طلب التراجع عن تقليص القوائم ويُقدم "تسهيلًا" جديدًا بشأن الأجانب

رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب بعض أندية دوري روشن التراجع عن قرار تقليص القوائم من 30 إلى 25 لاعبًا بينهم 10 أجانب ضمنهم اثنين من مواليد 2003، وذلك خلال ورشة عمل أقيمت عبر الاتصال المرئي يوم أمس الأحد ناقشت ملف اللاعبين الأجانب. (طالع التفاصيل)

حتى لو خسر صراعه مع التعاون .. الاتحاد يضمن المشاركة في بطولة خارجية الموسم القادم

يخوض الاتحاد اليوم الإثنين مباراته الأخيرة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يحل ضيفًا على النصر في الرياض، ويحتاج للفوز لضمان الحفاظ على فرصه في انتزاع المركز الرابع من التعاون، والذي لن يحدث سوى بخسارة الأخير أمام الاتفاق. (طالع التفاصيل)

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

النصر على موعد مع مباراة أخيرة له في دوري روشن السعودي 2023-2024، عندما يستضيف الاتحاد في الجولة الـ 34 من المسابقة. (طالع التفاصيل)

"كاراسكو بديلًا لبنزيما ورفض تتويج الهلال وفشل صفقة مورينيو" .. مسؤول الشباب يحسم العديد من الملفات النارية!

كشف محمد الناصر، نائب رئيس نادي الشباب، عن العديد من الملفات الهامة، حول سر رفض استضافة تتويج الهلال بلقب دوري روشن السعودي، على ملعب النادي، وفشل صفقة المدرب البرتغالي مورينيو، فضلًا عن ضم كريم بنزيما وانتقال كاراسكو إلى الاتحاد. (طالع التفاصيل)

بعد رسائل الدعم.. "الأندية السابقة" تخذل كريم بنزيما ونجم الأهلي!

سيناريو الأمس يتكرر اليوم، وما حدث مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، يحدث بعد 24 ساعة فقط مع المقدوني إزجان أليوسكي، ظهير الأهلي. (طالع التفاصيل)

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قبل نهائي كأس الملك .. الانضباط توجه "ضربة قاضية" لنجم النصر ومالكوم يواصل الإفلات!

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قرارها الرسمي تجاه البرازيلي إيمريك لابورت، مدافع النصر، بعد واقعة السلوك المشين في مباراة الرياض، وموقفه من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. (طالع التفاصيل)

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