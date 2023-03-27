أخبار الاتحاد اليوم | لفتة نونو سانتو تجاه عبد الرحمن العبود واحتواء الغضب من عبد الرزاق حمد الله

زهيرة عادل
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Abderrazak Hamdallah Ittihad Fateh SPL 18.03.2023Ittihad Twitter
الإتحاددوري روشن السعوديعبد الرزاق حمد اللهعبد الرحمن العبودنينو ايسبريتو سانتو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ27 من مارس 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ27 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

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نهاية خلاف نونو سانتو وعبد الرحمن العبود

يبدو أن الاتحاد أراد أن يثبت للجميع أن خلاف المدرب البرتغالي نونو سانتو، واللاعب عبد الرحمن العبود قد انتهى بالفعل.

حساب العميد عبر "تويتر"، نشر صورة من استقبال الفريق لعبد الرحمن العبود، العائد حديثًا من معسكر المنتخب السعودي، ويظهر خلالها سانتو محتضنًا اللاعب، بعد فترة من الخلافات بينهما، تسببت في استبعاد العبود عن بعض مباريات الفريق في الموسم الجاري.

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انتقادات كبيرة يتعرض لها عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم منتخب المغرب ومحترف اتحاد جدة السعودي، من قبل إعلام بلاده، وهو ما طال مدربه وليد الركراكي نظرًا لاستدعائه للمعسكر الحالي. (طالع التفاصيل)

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

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  • 4%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 14%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
84817 الأصوات

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