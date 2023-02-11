أخبار الاتحاد اليوم | قصة الـ100 هدف لحمدالله، وسر نجاح القائد حجازي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 11 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 11 فبراير 2023.

حمدالله: سأواصل تحطيم الأرقام القياسية

أبدى عبد الرزاق حمدالله نجم الاتحاد سعادته الكبيرة بوصوله للهدف الـ100 في الدوري السعودي بعد لعب 101 مباراة وتحطيم الرقم الخاص بنجم الأهلي عمر السومة كأسرع لاعب يُحقق هذا الإنجاز.

وأضاف خلال مقطع فيديو قصير بثه حساب دوري روشن السعودي على تويتر "أعد جمهور الاتحاد بمواصلة تحطيم الأرقام القياسية".

حجازي: لدينا 10 قادة في الاتحاد، وكل المباريات القادمة كالنهائي

شدد أحمد حجازي مدافع الاتحاد على أهمية الفوز الذي حققه الفريق على العدالة مساء أمس في الدوري السعودي بخمسة أهداف دون رد.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "أكشن مع وليد" "فوز مهم، جميع مباريات الإياب خاصة التي على ملعبنا هي بمثابة النهائي بالنسبة لنا ولذا نريد الوصول لقمة تركيزنا بها لتحقيق نتيجة إيجابية".

تابع "الجمهور أعطانا حافزًا كبيرًا بتواجده الكثيف، مكسبنا الأهم اليوم هو دخلونا بتلك الشخصية والعقلية في أولى مباريات النصف الثاني من الموسم. سر نجاحنا هو تقسيمنا الموسم لعدة مراحل وامتلاكنا لاعبين مميزين لديهم القدرة على اللعب تحت الضغط ولديهم الرغبة وجاهزين تمامًا على جميع الأصعدة".

وأتم حول دوره القيادي في الفريق "لدينا في غرفة ملابس الاتحاد لاعبين ملتزمين ولديهم رغبة كبيرة في تحقيق شيء ما وهم على قدر المسؤولية جميعًا، وهذا ما يجعل مهمة الإدارة والمدرب وقائد الفريق سهلة. هذا بجانب أننا نمتلك 10 قادة في الفريق وليس مجرد حجازي".

رومارينيو: هدفنا الفوز بكافة البطولات

أكد رومارينيو سعادته البالغة بالفوز على العدالة وإسعاد الجماهير الحاضرة في الملعب.

وأضاف "سعداء جدًا بالفوز الذي كان مستحقًا، طموحنا كبير جدًا وهدفنا الفوز بكل البطولات".

قصة الأهداف الـ100 لحمدالله في الدوري السعودي

وصل الهداف المغربي بهدفيه في مرمى العدالة يوم أمس إلى هدفه الـ100 في الدوري السعودي.

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