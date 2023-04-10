أخبار الاتحاد اليوم | قرار مهم من نونو سانتو بشأن فترة التوقف، وإصابة مدالله العليان

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 10 إبريل 2023

shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 10 إبريل 2023.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

سانت و: كنا ندرك صعوبة مواجهة الوحدة

أشاد نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بتعامل لاعبيه مع ضغط الوحدة في الشوط الثاني من المباراة التي جمعت الفريقين معًا وانتهت لصالح العميد 2-1.

وأضاف عقب اللقاء "كنا ندرك صعوبة المباراة أمام الوحدة القوي بدنيًا وفنيًا، لكننا بدأنا المباراة جيدًا وسيطرنا على الشوط الأول تمامًا وسجلنا هدفين وكان يجب أن نُضيف المزيد من الأهداف".

تابع "رد فعل الوحدة كان جيدًا في الشوط الثاني، هاجمنا بقوة لكن لاعبينا أحسنوا التعامل مع الضغط".

الاتحاد لن يخوض مباريات ودية في فترة التوقف

أكد نونو سانتو المدير الفني للاتحاد عدم خوض الفريق أي مباريات ودية خلال فترة توقف دوري روشن السعودي.

الاتحاد لن يلعب أي مباراة حتى مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 23 إبريل القادم، وقد أوضح سانتو أن الفريق سيكتفي بالتدريبات المعتادة وذلك بعد حصول اللاعبين على عدة أيام من الراحة.

العليان يُطمئن الجمهور على حالته الصحية

طمأن مدالله العليان مدافع الاتحاد الجمهور على حالته الصحية، مشيرًا خلال تصريحاته لقناة SSC أنه مجرد تعرض لكدمة بسيطة خلال مواجهة الوحدة ولذا غادر الملعب.

وأضاف حول الفوز على الوحدة "لا يوجد مباريات سهلة في الدوري هذا الموسم، أتمنى أن نكون أكثر حرصًا في المباريات القادمة لأن كل الأندية هنا تستطيع العودة في المباريات في أي وقت لامتلاكها إمكانيات كبيرة".

طارق حامد يُهاجم منتقدي التعاقد معه بقوة

نجم وسط الاتحاد لم يُفوت فرصة الرد على من شكك بنجاحه مع الفريق.

طارق حامد: لو كان اسمي حميديتش لما تعرضت للانتقادات في الاتحاد!

تحليل فني لتباين أداء حمدالله بين شوطي مباراة الاتحاد والوحدة

نجم هجوم الاتحاد يتألق في الأشواط الأولى ويتراجع في الثانية، لماذا؟ هنا الإجابة

عبد الرزاق حمدالله .. جوهرة الأشواط الأولى ومشكلة الثانية للاتحاد!

Shahid