أخبار الاتحاد اليوم | غيابات مؤثرة عن مواجهة العدالة، وأجواء الجوهرة المذهلة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 10 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 10 فبراير 2023.

سانتو يستبعد كوستا من مواجهة العدالة

عاد هيلدر كوستا من جديد ليخرج من قائمة مباريات الاتحاد لدوري روشن السعودي بقرار فني من المدرب نونو سانتو.

كوستا غاب عن 3 مباريات قبل أن يعود لقائمة المباراة الأخيرة أمام الطائي استغلالًا لإصابة رومارينيو، وقد استبعده سانتو مجددًا من مواجهة العدالة التي ستقام مساء اليوم في جدة.

يُشار إلى أن لوائح الدوري السعودي تُجبر الأندية على استبعاد أحد لاعبيهم الأجانب الثمانية من قائمة كل مباراة والاكتفاء بتواجد 7 فقط.

الاتحاد يستعيد هنريكي وهوساوي ويفقد شراحيلي وآخرون للإصابة

استعاد الاتحاد خدمات الثنائي برونو هنريكي وزكريا هوساوي قبل مواجهة العدالة مساء اليوم، حيث تعافيا تمامًا وأصبحا جاهزين للعب بعد غيابهما مؤخرًا للإصابة.

في المقابل، يفتقد العميد لعدد من اللاعبين خلال المباراة للإصابة وأبرزهم الرباعي أحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي وحمدان الشمراني وسويلم المنهالي.

حجازي يُوجه رسالة لجمهور الاتحاد

وجه المدافع المصري أحمد حجازي رسالة إلى جمهور فريقه الاتحاد عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر.

وطالب حجازي الجمهور بالتواجد في ملعب الجوهرة المشعة خلال مباراة الاتحاد والعدالة في جدة مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

أجواء رائعة في الجوهرة المشعة

نشر الإعلامي علاء سعيد عدة مقاطع فيديو عبر حسابه على تويتر من ملعب الجوهرة المشعة قبل نحو ساعة ونصف من مباراة الاتحاد والعدالة في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد يُقيم احتفالية بسيطة بمناسبة فوزه بكأس السوبر السعودي اليوم لمنح الفرصة للجمهور للاحتفال باللقب خاصة في ظل إقامة النهائي في الرياض.