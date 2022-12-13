أخبار الاتحاد اليوم | عودة هوساوي وتأجيل مواجهة الشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 13 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 13 ديسمبر 2022.

الاتحاد يستعيد هوساوي

أصبح زكريا هوساوي مدافع الاتحاد جاهزًا للمشاركة في المباريات حسبما أعلنت صحيفة الرياضية السعودية.

المدافع الذي ضمه هيرفي رينارد للمعسكر الأخير للمنتخب السعودي قبل كأس العالم قطر 2022 عاد يوم أمس للتدريبات الجماعية بعد خضوعه إلى جراحة في الجيوب الأنفية.

وقد تأكد المدرب نونو سانتو من جاهزية اللاعب للعب المباريات عند استئناف دوري روشن السعودي.

"ساعات وتؤجل مباراة الاتحاد والشباب"

قال الصحفي محمد البكيري عبر حسابه على تويتر أن لجنة المسابقات ستتخذ خلال الساعات القليلة القادمة قرارًا بتأجيل مباراتي الاتحاد والشباب والوحدة والفتح من الجولة التاسعة في الدوري السعودي لموعد لاحق، وذلك من باب عدالة المنافسة.

كيف سيُحتسب الوقع بدل الضائع في دوري روشن السعودي؟ هنا الإجابة

الدوري السعودي سيبدأ تطبيق آلية احتساب الوقت الفعلي للمباريات سيرًا على نهج فيفا في كأس العالم قطر 2022.

>تخصيص 7 حالات لاحتساب الوقت الضائع في الدوري السعودي

عرضان سعوديان لسفيان بوفال .. أحدهما من الاتحاد؟

تحدث وكيل أعمال سفيان بوفال لاعب أنجي والمنتخب المغربي عن وصول عرضين سعوديين لموكله، أحدهما يتضمن راتبًا يزيد على راتبه الحالي بخمسة أضعاف.

ولم يكشف الوكيل عن هوية الناديين لكن يُرجح أن يكون الاتحاد أحدهما.

خاص | عرضان من الدوري السعودي لضم بوفال