أخبار الاتحاد اليوم | عودة عبد الرزاق حمدالله، وصدمة كبيرة في التشكيل المثالي للجولة الـ17

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 20 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 20 فبراير 2023.

قبل التوجه إلى فنلندا .. الشنقيطي يظهر بالعكازين

حضر مهند الشنقيطي إلى عيادة الاتحاد يوم أمس لإجراء عدد من الفحوصات الطبية وهو يتكئ على عكازين بعدما أمره الطبيب المعالج بذلك.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الطبيب أجبر المدافع الاتحادي على استخدام العكازين حتى السفر إلى فنلندا لإجراء جراحة لعلاج قطع في وتر العضلة الخلفية تعرض له خلال مواجهة الاتفاق الأخيرة في دوري روشن السعودي.

الاتحاد لم يكشف عن موعد عودة اللاعب لكن العديد من المصادر رجحت انتهاء موسمه.

حمدالله يعود لتدريبات الاتحاد

عاد عبد الرزاق حمدالله نجم هجوم الاتحاد لتدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من نزلة البرد التي أبعدته عن مواجهة الاتفاق الأخيرة في دوري روشن السعودي.

اللاعب تواجد في مقر النادي خلال اليومين الأخيرين وتدرب منفردًا رغم حصوله على إجازة من المدرب نونو سانتو عقب مواجهة الاتفاق.

حمدان الشمراني ينتظم في مران الاتحاد الجماعي

من المقرر أن ينتظر حمدان الشمراني في مران الاتحاد الجماعي اليوم الإثنين بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن اللعب مؤخرًا.

اللاعب تدرب منفردًا يوم أمس، حيث خاض تدريبات بدنية تمهيدًا لدخوله المران الجماعي اليوم.

صدمة في التشكيل المثالي للجولة الـ17 من دوري روشن

أعلن حساب دوري روشن السعودي على تويتر التشكيل المثالي للجولة الـ17 والتي شهدت فوز الاتحاد 3-0 على الاتفاق.

التشكيل المثالي حمل صدمة كبيرة تمثلت في خلوه من لاعبي الاتحاد رغم الفوز الكبير وتألق عدد من نجوم الفريق على رأسهم مارسيلو جروهي وزكريا هوساوي ورومارينيو.

الدوري السعودي يحتفل بـ "يوم التأسيس"

اعتمدت وزارة الرياضة السعودية إطلاق اسم جولة يوم التأسيس على الجولة القادمة من دوري روشن السعودي.

الدوري السعودي يحتفل بـ "يوم التأسيس" بطريقته الخاصة