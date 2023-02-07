أخبار الاتحاد اليوم | عودة رومارينيو، والحائلي يزف بشرى للجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 7 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 7 فبراير 2023.

الاتحاد يستعيد رومارينيو قبل العدالة

شهدت تدريبات الاتحاد الجماعية يوم أمس خبرًا سعيدًا للمدرب نونو سانتو تمثل بانضمام المهاجم رومارينيو لها مجددًا بعد غيابه منذ الفوز بكأس السوبر السعودي.

البرازيلي أصيب بالإنفلونزا وغاب عن مواجهة الطائي الأخيرة في دوري روشن السعودي، لكنه بات جاهزًا الآن لمواجهة العدالة في الجولة القادمة.

الاتحاد يحتفل مع جمهوره بالسوبر

كشف أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد عن إقامة احتفالية بسيطة مع جماهير الفريق بالفوز بالسوبر السعودي قبل انطلاق مباراة العدالة في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي.

الحائلي أوضح أن الجمهور لم يحتفل جيدًا باللقب كون اللقاء النهائي أقيم خارج جدة، مشيرًا إلى الاحتفال سيكون بسيطًا وهدفه فقط إسعاد الجماهير التي دعمت الفريق كثيرًا.

رئيس الاتحاد : توصلنا لاتفاق مع كورونادو

زف أنمار الحائلي رئيس الاتحاد بُشرى لجماهير الفريق بإعلانه التوصل لاتفاق مع إيجور كورونادو حول تجديد عقده مع النادي.

وأضاف لبرنامج "أكشن مع وليد" "توصلنا لاتفاق مع كورونادو حول تجديد عقده وسيتم الإعلان عن ذلك خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله".

بيع أكثر من 50 ألف تذكرة لمباراة العدالة

تُواصل جماهير الاتحاد دعمها الهائل للفريق وحرصها على مشاهدة مبارياته من الملعب لتشجيعه، وقد وصل عدد التذاكر المباعة لمباراة يوم الجمعة القادم أمام العدالة إلى أكثر من 50 ألف تذكرة.