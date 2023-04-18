أخبار الاتحاد اليوم | صراع برازيلي على نجم الفريق، وكريستيان جوانكا يتحدى العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 18 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 18 إبريل 2023.

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اقتراب نفاذ تذاكر الكلاسيكو

لم تمر سوى عدة ساعات على طرح نادي الاتحاد تذاكر مواجهته القادمة مع الهلال في نصف نهائي كأس الملك، ورغم ذلك فقد قاربت على النفاذ.

اللقاء الذي سيُقام يوم 23 إبريل الجاري بيع حتى الآن ما يزيد قليلًا عن 50 ألفًا من تذاكره، علمًا أن سعة ملعب الجوهرة الذي سيحتضن اللقاء تصل إلى 62 ألف مشجع.

وأشارت عدة مصارد إلى أن تذاكر جمهور الاتحاد نفذت تمامًا بعد طرحها بـ4 ساعات فقط.

صراع برازيلي على نجم الاتحاد

فرض مارسيلو جروهي نفسه على الجميع هذا الموسم مع الاتحاد، إذ ساهم بتصدياته المذهلة وحفاظه على نظافة شباكه في تصدر الفريق لجدول الترتيب.

ذلك الأمر لفت إليه أنظار الأندية البرازيلية التي تُحاول جاهدة الآن إعادته للدوري البرازيلي.

صحيفة الوئام السعودية أفادت نقلًا عن مصادر اتحادية أن جروهي تلقى عرضين من البرازيل للعودة للدوري هناك الموسم القادم، وهما من ناديي فاسكو دي جاما وجريميو، لكن لم تكشف الصحيفة عن أي تفاصيل إضافية حول العرضين أو موقف اللاعب وناديه السعودي.

جوانكا يرفع راية التحدي في وجه الاتحاد

أكد كريستيان جوانكا نجم الشباب على رغبته وفريقه تحقيق الفوز على الاتحاد في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي.

وأشار اللاعب خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" إلى أن الشباب يستعد بعزيمة وإصرار للقاء خاصة في ظل الأجواء الإيجابية بعد الفوز على القوة الجوية والتأهل لنهائيات البطولة العربية.

وأضاف "الشباب فريق قوي، ندرك مدى صعوبة المباراة أمام الاتحاد لكننا نسعى للفوز. أمامنا الوقت الكافي للاستعداد وتحليل نقاط القوة والضعف لدى المنافس لحصد النقاط الكاملة".

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