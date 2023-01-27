أخبار الاتحاد اليوم | رفض طلب الباطن، وهل تُفك عقدة السوبر؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 27 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 27 يناير 2023.

الاتحاد يرفض طلب الباطن

رفض الاتحاد طلب الباطن الحصول على المهاجم هارون كمارا بالإعارة لنهاية الموسم الجاري.

كمارا تلقى عرضًا من الخليج وتم رفضه والآن تم رفض عرض الباطن كذلك، وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن تمسك المدرب نونو سانتو باللاعب لحاجة الفريق لخدماته هو سبب رفض التخلي عنه.

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سانتو: نجحنا في إيقاف رونالدو

أبدى نونو سانتو المدير الفني للاتحاد سعادته ورضاه عن أداء لاعبيه خلال مواجهة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مشيرًا إلى أنهم استطاعوا إيقاف النجم كريستيانو رونالدو والسيطرة على الملعب.

وأضاف حسبما نقلت صحيفة الرياضية "اللاعبون استطاعوا إيقاف خطورة لاعب عالمي بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واجهنا خصمًا قويًا وكنا نعلم بصعوبة اللقاء، وتم التعامل مع المباراة من خلال سيطرة تامة من اللاعبين بالضغط العالي في بداية اللقاء، وإخراج الكرة من الخط الخلفي والجانب الدفاعي كان مميزًا".



وتابع "كنا نعلم بوجود رد فعل من النصر في الشوط الثاني، وكان ينقصنا في بدايته الخروج المميز والثبات الانفعالي، وفي منتصف هذا الشوط كنا مجبرين على إحداث تغييرات".

الاتحاد يسعى لفك عقدة السوبر

تأهل الاتحاد لنهائي كأس السوبر السعودي، وسيخوضه الفريق للمرة الثالثة في تاريخه وسيسعى خلالها لفك عقدة البطولة، حيث لم يسبق له أن فاز باللقب.

الاتحاد خسر السوبر أمام الفتح عام 2003 بنتيجة 3-2 ثم أمام الهلال في 2018 بنتيجة 2-1 وسيواجه الفيحاء الأحد القادم بحثًا عن اللقب الأول في البطولة.

حمدالله سلاح جمهور الاتحاد لاستفزاز النصر

الاتحاد هزم النصر مساء أمس وأخرجه من كأس السوبر السعودي.

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Shahid