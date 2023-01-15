أخبار الاتحاد اليوم | "ثلاثي العميد يجب أن يرحل" وسبب غياب كورونادو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد 15 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأحد، الموافق 15 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

"يجب أن يرحل هيلدر والثنائي المُحترف عن نادي الاتحاد"

يرى الإعلامي الرياضي سلطان اللحياني، أن هناك 3 لاعبين محترفين في صفوف نادي الاتحاد، يجب أن يرحلوا عن صفوف العميد، واستبدالهم بلاعبين أفضل منهم. (طالع التفاصيل)

آلام الأسنان تغيب كورونادو

أكد البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد، أن الإصابة هي سبب غياب إيجور كورونادو؛ لاعب الفريق، عن مواجهة الباطن بالأمس، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن.

وأوضح البرتغالي أن اللاعب عانى من آلام في الأسنان، منعته من خوض المباراة.

موقف شراحيلي من مواجهة الفيحاء

تعرض أحمد شراحيلي؛ مدافع الاتحاد، للإصابة خلال مواجهة الأمس أمام الشباب، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن إصابة اللاعب بسيطة ولا تدعو للقلق، مؤكدة أنه سيلحق بمواجهة الفيحاء المقبلة.

سبب غياب بامسعود

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن غياب أحمد بامسعود؛ ظهير أيسر الاتحاد، عن مواجهة الأمس أمام الشباب، يرجع لتعرضه للإصابة خلال المشاركة مع المنتخب السعودي في خليجي 25.

الأخضر السعودي كان قد ودع منافسات خليجي 25 من دور المجموعات، بعدما حصد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات.

Shahid