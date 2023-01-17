أخبار الاتحاد اليوم | أوروبا تنادي نونو سانتو وحمد الله يطارد نجم النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ17 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

شراحيلي وبامسعود يعودان

انتظم المدافع أحمد شراحيلي في مران الاتحاد بالأمس، بعدما كان قد غاب خلال الأيام الماضية، لمعاناته من إصابة عضلية.

أما المدافع بامسعود فقد انتظم هو الآخر بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها، بعد المشاركة مع المنتخب السعودي في خليجي 25.

ثنائي الاتحاد يغيب عن التدريبات

غاب الثنائي عبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي عن التدريب الجماعي للاتحاد بالأمس.

وتواجد الثنائي في عيادة النادي، بعدما تعرضا للإصابة، ليصبح موقفهما غامضًا من مواجهة الفيحاء المقبلة، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

كورونادو يعود الليلة

أكد الجهاز الطبي لنادي الاتحاد أن البرازيلي إيجور كورونادو؛ لاعب وسط الفريق، سينتظم في المران الجماعي اليوم الثلاثاء، بشكل طبيعي، بعد شفائه من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

ومن المقرر أن يكون البرازيلي جاهزًا لمواجهة الفيحاء، المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن.

لفتة رائعة من حمد الله

أقام المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، مأدبة عشاء لزملائه في الفريق والجهازين الفني والإداري، أمس الإثنين.

وتجمع اللاعبون حول مأدبة حمد الله، بعد انتهاء المران المسائي بالأمس، في حضور المدرب البرتغالي نونو سانتو.

أوروبا تنادي نونو سانتو

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن نادي وست هام الإنجليزي وضع البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد، ضمن المرشحين، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن سانتو مرشح رفقة رافاييل بينيتيز، في ظل رغبة وست هام في التعاقد مع مدرب جديد يخلف مويس، نظرًا لتراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

الاتحاد ينتظر رد النابت

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الاتحاد قدم عرضه لسميحان النابت؛ لاعب التعاون، للتعاقد معه في صفقة انتقال حر، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع السكري، على أن ينضم للعميد بدايةً من الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن النادي الجداوي ينتظر رد اللاعب، الذي يبحث عمن يحقق مطالبه المالية، ولا يرغب في الانضمام لنادٍ بعينه.

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Shahid