أخبار الاتحاد اليوم | انحدار الصراع مع النصر "أخلاقيًا" ونونو سانتو يصدم الاحتياطيين

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد الموافق الـ16 من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ16 من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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الأمر وصل لمعايرة بالمرض .. صراع النصر والاتحاد ينحرف عن المسار الرياضي!

رغم أن الكثير من الإعلاميين الرياضيين العقلاء طالبوا وزارة الإعلام مرارًا وتكرارًا بالسيطرة على الوضع في الوسط الرياضي السعودي، في ظل سيطرة نبرة التعصب عليه إلا أن العلاقة بين إعلاميي النصر والاتحاد تزداد سوءًا يومًا تلو الآخر. (طالع التفاصيل)

سباق مع الزمن للبيشي

لم ينجح عبد العزيز البيشي؛ لاعب الاتحاد، في المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه أول أمس، كما كان مخطط له.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن البيشي عاودته آلام أسفل الظهر من جديد، ليعود للعيادة لمواصلة التأهيل، بينما يسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيزه لكلاسيكو الاتحاد، المقرر إقامته في 23 من أبريل الجاري، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

نونو سانتو يصدم الاحتياطيين

لن يعير نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد، اهتمامًا بلاعبي فريق الرديف خلال الفترة المقبلة، في ظل استعداد الفريق لمواجهتي الهلال والشباب في كأس الملك ودوري روشن.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن سانتو قرر عدم الاستعانة بهم في برنامجه التدريبي، بعدما اكتملت صفوف الفريق، بجانب رغبته في التركيز على لاعبيه فنيًا وبدنيًا.

حارس الباطن: الاتحاد ولاعبيه الأصعب

يبدو أن مارتن كمبانيا؛ حارس الباطن، عانى كثيرًا من مواجهات الاتحاد، إذ كان العميد ولاعبيه ضمن اختياراته عند سؤاله عن أصعب ما واجهه في دوري روشن.

وأوضح كمبانيا خلال حواره مع رابطة دوري روشن أن مواجهة الاتحاد بشكل عام صعبة، بجانب أن ثنائي العميد رومارينيو دا سيلفا وعبد الرزاق حمد الله هما أصعب مهاجمين واجههم.

بينما اختار حارس الباطن مارسيلو جروهي؛ حارس الاتحاد، الأفضل في مركزه في الموسم الجاري من دوري روشن.

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