أخبار الاتحاد اليوم | الهلال يجرح والشباب يُداوي، وقرار نونو سانتو الصارم

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 25 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 25 إبريل 2023.

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نونو سانتو يمنع الراحة في الاتحاد

رفض نونو سانتو المدير الفني للاتحاد منح اللاعبين أي راحة عقب مواجهة الهلال في كأس الملك رغم امتداد اللقاء إلى 120 دقيقة.

وتدرب الفريق يوم أمس، حيث خاض اللاعبون الذين واجهوا الهلال تدريبات استرجاعية فيما أدى البقية مرانًا اعتياديًا، ومن المتوقع أن يخوض جميع اللاعبين اليوم تدريبًا اعتياديًا استعدادًا لمواجهة الشباب الخميس القادم في دوري روشن.

الشباب علاج الاتحاد بعد جراح الهلال

يستعد الاتحاد لمواجهة الشباب الخميس القادم في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي وعقب الخسارة أمام الهلال في كأس الملك.

الشباب اعتاد أن يكون علاج الاتحاد بعد جراح الهلال، إذ لعب العميد 4 مباريات ضد الليوث عقب الخسارة أمام الزعيم خسر واحدة وفاز في الثلاثة الأخرى.

الحائلي للاعبين: ارفعوا رؤوسكم

كشف الإعلامي الاتحادي علاء سعيد عن اجتماع الرئيس أنمار الحائلي مع لاعبي الاتحاد في غرفة الملابس عقب الخسارة أمام الهلال في كأس الملك مباشرة.

وأوضح سعيد أن الرئيس أثني على اللاعبين وأدائهم في المباراة وقال لهم "ارفعوا رؤوسكم، مازال أمامنا مشوار الدوري".

هل يُعاقب الهلال بعد تغريدته بحق الاتحاد؟

ناقد رياضي يصف تغريدة للهلال بأنها مخالفة قانونية تستوجب العقاب.

"الهلال ارتكب مخالفة قانونية واضحة بإطلاق هذا الوصف على الاتحاد"



شاهد ملخص مباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك الاتحاد خسر اللقاء بعدما أهدر عديد الفرص. فيديو: شاهد أهداف وملخص مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك 2022-23



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