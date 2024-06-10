أخبار الاتحاد اليوم | النصر يحاول مزاحمة العميد على نجم المغرب ولاعب برشلونة يوضح موقفه من الانضمام للنمور

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الإثنين الموافق العاشر من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق العاشر من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

خاص | عرض من الاتحاد لـ"قاهر الهلال" .. والنصر قد يخطف الصفقة

يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على حسم صفقة أجنبية "مهمة"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025. (طالع التفاصيل)

لن يغادر السعودية .. رومارينيو يكشف رسميًا عن فريقه الجديد بعد الاتحاد

أبى البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ نجم نادي الاتحاد السابق، أن يغادر الأراضي السعودية بعدما انتهت رحلته بشكل رسمي مع العميد. (طالع التفاصيل)

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"القائد المُلهم يخلع قميص الاتحاد" .. تحرك مصري لاستعادة أحمد حجازي بعد 7 سنوات!

دخل الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع فريق الكرة بنادي الاتحاد، قائمة المُرشحين لمغادرة قلعة العميد، في الميركاتو الصيفي، مع اقترابه من العودة إلى الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

تضارب في الأقوال .. "رقم ثالث" يُحدد الشرط الجزائي في عقد جاياردو مع الاتحاد

لا يزال عقد المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مع الاتحاد، محل جدل، في ظل اتجاه الإدارة نحو إنهاء عقد المدرب، وعدم استمراره مع العميد في الموسم المُقبل. (طالع التفاصيل)

"هناك من ينتظر رفضك يا عميد" .. موقف الاتحاد من المشاركة في كأس الخليج للأندية

لا يزال نادي الاتحاد، يدرس مدى إمكانية مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الخليج للأندية، التي تعود بعد انقطاع استمر لمدة 9 سنوات. (طالع التفاصيل)

"أنا قائد في غرفة ملابس برشلونة" .. كوندي يحسم مستقبله مع البلوجرانا بعد عرض الاتحاد!

رسم نجم دفاع برشلونة، الفرنسي جول كوندي، ملامح مستقبله في قلعة البلوجرانا، مع تبقي 3 سنوات في عقده، وسط اهتمام من نادي الاتحاد بالتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي. (طالع التفاصيل)