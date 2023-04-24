أخبار الاتحاد اليوم | اعتذار أنمار الحائلي، وتحذير هيلدر كوستا القوي للجمهور

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 24 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 24 إبريل 2023.

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الحائلي يعتذر عن الخروج من كأس الملك

تقدم أنمار الحائلي رئيس الاتحاد باعتذار للجمهور عن الخسارة أمام الهلال مساء أمس والخروج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد الرئيس عبر تويتر ثقته في الجهاز الفني واللاعبين، مضيفًا "قدر الله ما شاء فعل. نعتذر لجماهيرنا عن الخروج من أغلى البطولات، فعلنا كل ما بوسعنا لكنها لم تكتب".

تابع "لاعبو الفريق الأول والجهاز الفني والإداري فخور بكم على ما قدمتموه وتقدمونه، ثقتنا بكم عالية جدًا وطموحنا معكم ليس له حدود. نستعد الآن لمباراتنا القادمة بكل قوة. جمهورنا الغالي ننتظركم الخميس".

كوستا محذرًا الجمهور: أتفهم إحباطكم لكن لا يمكنكم لومنا!

أبدى هيلدر كوستا جناح الاتحاد حزنه واستياءه من الخسارة أمام الهلال مساء أمس والخروج من كأس الملك، موجهًا رسالة للجمهور أكد خلالها تقبله لإحباطهم لكن حذرهم من توجيه أي لوم للفريق لأنه لم يُقصر أبدًا.

وأضاف في تصريحاته عقب اللقاء لقناة "SSC" "لعبنا مباراة جيدة أمام خصم قوي، سنحت لنا عديد الفرص لكننا للأسف لم نستطع تحويلها إلى أهداف فيما كان الهلال أكثر حظًا بإحراز الهدف الوحيد في اللقاء".

تابع "أتفهم إحباط الجمهور ونحن مثلهم كذلك نشعر بخيبة الأمل للخسارة، لكن لا يُمكن لوم الفريق لأنه لم يُقصر أبدًا ولعب مباراة جيدة لكن غاب عنا التوفيق. علينا الآن إعادة شحن بطارياتنا للاستعداد لمواجهة الشباب الخميس القادم".

رامون دياز معترفًا: الاتحاد كان يستحق الفوز

أشاد رامون دياز المدير الفني للهلال بفريق الاتحاد وأدائه خلال مباراة نصف نهائي الكأس مساء أمس.

واعترف المدرب أن العميد استحق الفوز باللقاء كما الهلال، حيث قال حسبما نقلت صحيفة الرياضية السعودية "مواجهة الاتحاد كانت صعبة كما جرت العادة، وهو لقاء ممتع دومًا وقوي، ومنافسنا يملك فريق رائع في الحقيقة، وكلانا نستحق الفوز في مباراة اليوم، سعيد للغاية بتحقيق الانتصار والتأهل إلى النهائي".

سانتو يُفسر استبعاد العبود من مواجهة الهلال

المدير الفني للاتحاد يتحدث عن اللقاء وسبب غياب الجناح السعودي.

نونو سانتو يُفسر استبعاد عبد الرحمن العبود من كلاسيكو الاتحاد والهلال



جدل حول حرمان الحكم للاتحاد من ركلة جزاء أمام الهلال اشتعل تويتر جدلًا حول حرمان الاتحاد وتحديدًا مهاجمه عبد الرزاق حمدالله من ركلة جزاء ضد محمد جحفلي مدافع الهلال. تويتر يشتعل .. هل حُرم عبد الرزاق حمدالله من ركلة جزاء صحيحة أمام الهلال؟

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