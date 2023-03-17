أخبار الاتحاد اليوم | استبعاد حمدان الشمراني مجددًا، ورومارينيو يتقدم البعثة إلى الإحساء

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 17 مارس 2023.shahid
رومارينيو وشراحيلي وبامسعود يتقدمون بعثة الاتحاد إلى الإحساء
توجهت بعثة نادي الاتحاد إلى الإحساء استعدادًا لمواجهة الفتح في الدوري السعودي يوم غدٍ السبت.
وتقدم المدافع أحمد شراحيلي والظهير أحمد بامسعود بجانب المهاجم رومارينيو البعثة المغادرة بعد تعافيهم جميعًا من الإصابات التي لحقت بهم مؤخرًا.
سانتو يستبعد حمدان الشمراني من رحلة الإحساء
لم يتواجد المدافع حمدان الشمراني مع بعثة الاتحاد المغادرة إلى الإحساء مساء اليوم الجمعة، حيث قرر المدرب نونو سانتو استبعاده من اللقاء.
ويغيب عن العميد كذلك لاعب الوسط طارق حامد للإيقاف.
تيو يُعزز كتيبة الفتح لمواجهة الاتحاد
تعافي الإسباني كريستيان تيو من الإصابة العضلية التي تعرض لها في ظهره خلال مواجهة الفتح والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.
اللاعب المتألق أصبح جاهزًا لمواجهة الاتحاد مساء غدٍ في دوري روشن.
تصريح غاضب بعد إيقاف طارق حامد
لجنة الانضباط أوقفت طارق حامد لمباراة واحدة وقد أثار هذا القرار غضبًا واسعًا.
"اجلسوا في بيوتكم أفضل" .. ثورة غضب بعد إيقاف طارق حامدShahid
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