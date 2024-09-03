"رد في الملعب أيها الأحمق".. جارناتشو يتورط مع مشجع بعد ثلاثية ليفربول!

حذف التغريدة بعد نشرها..

رد جناح أليخاندرو جارناتشو، جناح مانشستر يونايتد، على مشجع سخر منه بمقطع فيديو مجمع مدته دقيقتان و17 ثانية، يسلط الضوء على سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها الجناح الأرجنتيني هذا الموسم.

وتضمن الفيديو الذي حمل عنوان "أليخاندرو جارناتشو - الموسم حتى الآن" حالات فقدان صاحب الـ20 عامًا للاستحواذ على الكرة، وإظهار إحباط واضح على أرض الملعب.

وحسب talkSPORT، لم يتجاهل جارناتشو الانتقادات، ورد بتغريدة –حذفت لاحقًا- جاء فيها: "تضيع وقتك في صنع مقاطع لي - حياتك حتى الآن". سارع صاحب الفيديو بالرد: "ركز على أول لمسة ومراوغتك أيها الأحمق، إذا لم تكن سيئًا جدًا، لما كان لدي أي لقطات لأنشرها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "يا إلهي، أنا أبكي الآن، لقد بحث حقًا عن اسمه فقط لرؤية أدائه الرديء، لقد فقد عقله، تحدث على أرض الملعب أيها الأحمق".

وأتم في تغريدة تالية: "في المرة القادمة لا تحاول أن تأتي إلي بشكل جانبي يا أحمق، بدلاً من أخذ الوقت في التدريب وتقييم مدى سوئك".

وعاد جارناتشو تدريجيًا للعب مع إريك تين هاج، حيث قضى صيفًا مزدحمًا مع المنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا، علمًا أن بدايته هذا الموسم جاءت في الخسارة أمام ليفربول (3-0).