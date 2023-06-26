أحمد حجازي يصدم نونو سانتو بـ"اتفاق مصيري" مع إدارة الاتحاد

اتفاق حاسم بين إدارة نادي الاتحاد والمدافع المصري أحمد حجازي

عقد النجم الدولي المصري أحمد حجازي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اتفاقًا حاسمًا مع إدارة العميد، برئاسة أنمار الحائلي، خلال الساعات القليلة الماضية.

حجازي خضع لعملية جراحية ناجحة، خلال الأيام القليلة الماضية؛ بعد إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة؛ حيث من المتوقع أن يغيب لأكثر من 6 أشهر.

الإعلامي الرياضي أحمد العجلان كشف في هذا السياق، عن دراسة إدارة العميد الاتحادي، عددًا من الخيارات الأجنبية، بدلاً عن المدافع الدولي المصري.

وكتب العجلان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بذلك.. يتأكد إسقاط اسم حجازي من الكشوفات، في فترة التسجيل المقبلة؛ وهو ما تم الاتفاق عليه، بين الإدارة واللاعب بعد إصابته".

ولم يوضح الإعلامي الرياضي، مصير اللاعب بعد العودة من الإصابة؛ وهل سيتم تسجيله في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مجددًا، من عدمه.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، كان قد أكد في أكثر من مناسبة على تمسك البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد؛ ببقاء حجازي وعدم الاستغناء عنه، على الرغم من إصابته.