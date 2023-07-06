أحمد الغامدي في برشلونة .. 4 أسماء مرشحة للانضمام إلى النصر

هل يتعاقد النصر مع لاعب أو أكثر من برشلونة؟!

يتجوّل أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، في أوروبا حاليًا؛ من أجل ضم أبرز نجوم العالم، إلى الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الغامدي نجح خلال سفره إلى إيطاليا، في الاتفاق مع نادي إنتر، على شراء عقد متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والذي وقع للفريق الأول، بشكل رسمي.

الآن.. يتواجد الرئيس التنفيذي لقلعة العالمي، في مدينة برشلونة الإسبانية؛ وفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المقرب من النادي العاصمي.

ولم يكشف العصيمي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أي تفاصيل إضافية، عن زيارة أحمد الغامدي، إلى مدينة برشلونة.

لكن.. من المتوقع أن يكون الهدف من هذه الزيارة؛ هو التعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الكتالوني؛ حيث أكدت صحيفة "الرياضية" في وقتٍ سابق، على مفاوضات بين الناديين، لحسم الصفقة.

وفي نفس السياق، ارتبط اسم النجم البرازيلي رافينيا، جناح نادي برشلونة، بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وفقًا للإعلامي الرياضي أشرف بن عياد.

ابن عياد لم يذكر اسم النادي الذي يرغب في التعاقد مع رافينيا، ولكن قد يكون النصر هو المقصود؛ لتعويض فشل صفقة الجناح المغربي حكيم زياش.

هناك اسم آخر يريد العملاق الإسباني التخلص منه، وهو النجم الشاب فيران توريس، وقد يكون أحد الخيارات البديلة لزياش، في مركز الجناح، كما أكد الإعلامي توني خوان مارتي في وقتٍ سابق، على وجود اهتمام سعودي بالقائد سيرجي روبرتو.