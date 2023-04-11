"أحلم بالموت في السعودية" .. أمنية غريبة لأجنبي النصر الأسبق

زهيرة عادل
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Élton JoséGetty
ثقافةالنصردوري روشن السعودي

عشق السعودية فاق كل الحدود في قلب إلتون جوزيه

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ما تتركه المملكة السعودية من أثر في قلوب لاعبيها الأجانب من عشق تخطى كل حدود ووصل لأبعد مما يمكن توقعه، وهو ما حدث للبرازيلي إلتون جوزيه؛ لاعب النصر الأسبق.

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البرازيلي موجود في السعودية حاليًا، إذ يعيش نجله فترة اختبارات في صفوف ناشئي العالمي، لبحث إمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ودائمًا ما يعبر إلتون عن عشقه للسعودية بطريقة عملية، إذ أنشاء أكاديمية خاصة لتعليم كرة القدم في بلاده، تحمل اسم المملكة وشعارها وتكتسي بالأخضر لون علمها.

وبينما تتمنى الغالبية الموت على ثرى الوطن أو يكون الموت في بلاد الحرمين أمنية خاصة للمسلمين، كان لإلتون رأيًا آخر، إذ قال خلال حديثه لقناة "SBC": "دائمًا شرف كبير لي أن أزور المملكة، هي وطني الثاني الذي أكن له الكثير، لدي حلم بأن أموت هنا وأن مستعد لهذا الحلم".

وأشاد إلتون بتعامل مسلي آل معمر؛ رئيس النصر، معه، إذ أكد أنه تواصل معه أكثر من مرة للترحيب بعودته للعالمي من جديد، بجانب تكفله بمصاريف تنقلاته في الرياض.

جدير بالذكر أن البرازيلي لعب للنصر موسمين منذ عام 2007م، بجانب تمثيله لناديي الفتح والوحدة، وتحقيقه لفبي الدوري وكأس السوبر المحلي.

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