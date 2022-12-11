أحلام زيدان تتبخر .. ديشان يواصل على رأس القيادة الفنية لفرنسا

ديشان يمدد سطوته على رأس القيادة الفنية في فرنسا حتى 2024.

تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 جعل مستقبل ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا في يده، وهو أمر يبعد زين الدين زيدان عن تحقيق حلمه في الوقت القريب، المدرب السابق لريال مدريد ارتبط بتدريب الديوك الفرنسية عقب كأس العالم بقطر لكن من الواضح أن الأمر سيتأخر قليلًا وهو ما قد يعيده إلى مقاعد البدلاء كمدير فني لأحد الأندية حتى يحين الوقت لفرنسا.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية كشفت أن المدير الفني لمنتخب فرنسا، يسعى لمواصلة مهمته في قيادة أبطال العالم 2018، حتى نهاية بطولة أمم أوروبا 2024.

وأعلن "نويل لو جرات" رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن ديشان يمكنه أن يقرر مستقبله إذا وصل إلى نصف نهائي كاس العالم 2022 وهو ما حدث بالفعل أمس السبت بعد انتصار الديوك على إنجلترا في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف.

وأكد ديشان أنه يستطيع أن يقرر مستقبله بعد الفوز على إنجلترا، خلال تصريحاته لشبكة "RMC Sport" حيث صرح: "أملك في يدي تقرير مستقبلي، لذلك يجب أن أقرر سنكون حاضرين في نصف النهائي وبعد ذلك سنرى ما سيحدث كل شيء في الوقت المناسب، إنه لأمر جيد أن نحقق أهداف الاتحاد الفرنسي، أريد أن أتذوق هذا الانتصار الذي حققناه للتو".

تصريحات ديشان قد تعني أنه يرغب في البقاء على رأس القيادة الفنية للديوك، بعد ما قادهم إلى المربع الذهبي، وهو الهدف الذي حدده له اتحاد البلاد لكرة القدم، وهو أمر لا يرغب زين الدين زيدان في حدوثه.