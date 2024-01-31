"أحلامهم واقعنا" .. الشباب يسخر من الاتحاد بسبب يانيك كاراسكو!

إسقاط ساخر من الشباب على الاتحاد

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سخر نادي الشباب من نظيره الاتحاد بطريقة جديدة، وذلك بسبب النجم البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب الليوث، الذي حاول العميد ضمه.

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وأغلقت فترة الانتقالات الشتوية يوم 30 يناير الجاري، دون أن ينجح الاتحاد في إقناع الشباب للتعاقد مع نجمه كاراسكو، ليستمر مع الليوث.

ونشر حساب الشباب عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو لأحد أهداف كاراسكو مع الفريق، وفي الخلفية إحدى الأغنيات التي استخدمها الليوث للسخرية من الاتحاد.

وكتب نادي الشباب على الفيديو الذي نشره: "في الختام .. هو واقعنا ولهم الأحلام"، في إشارة إلى أن الاتحاد حلم بضم كاراسكو ولكنهم فشلوا.

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وكان الشباب قد تعاقد مع كاراسكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

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