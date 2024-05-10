"أحد فصل فيش الفار" .. تحليل ساخر على عدم احتساب جزائية النصر ضد الأخدود!

ركلة جزاء للنصر وكارت أحمر لمدافع الأخدود لم يتم احتسابهما!

SHAHID

شهدت مباراة النصر ضد الأخدود الكثير من الحالات التحكيمية الجدلية، أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء مستحقة للعالمي، بعد عرقلة ساديو ماني الواضحة داخل منطقة جزاء الأخدود.

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وحقق النصر الفوز على الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بالجولة 31 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقال الإعلامي علي المرشود خلال تصريحات عبر قناة SSC: "دوري روشن يُصرف عليه المليارات، ومن المعيب أن نرى مثل هذه اللقطات في وجود الفار، ألا يرجع حكم الساحة إلى تلك التقنية، على الرغم من أنها واضحة وضوح الشمس".

وأضاف: "لنفترض أن تلك ركلة الجزاء كانت ستحدد للنصر موقفه من المنافسة مع الهلال على لقب الدوري لو كان الفارق النقطي نقطة أو نقطتين".

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وتابع: "أتوقع أن حكم الفار لم يستدع حكم الساحة لأن تعطل بسبب الأمطار، أو أحد قام بفصل الفيش الخاص به، الأمر ليس له أي تفسير، والمشكلة أنك ستجد الأسبوع المقبل حكم الساحة البلوي وحكم الفار متواجدين في المباريات بشكل طبيعي".

وكان المحلل التحكيمي لقناة SSC فهد المرداسي، قد أكد على أن الكرة تستحق ركلة جزاء لنادي النصر، وكارت أحمر لمدافع نادي الأخدود.

SHAHID