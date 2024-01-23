"أحد أبناء الأهلي" .. الاتحاد يحسم صفقته الشتوية الثانية مقابل 18 مليون ريال

في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة..

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اتفق مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، على الصفقة الشتوية "الثانية"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الاتحاد أعلن في الأيام القليلة الماضية، التعاقد مع سعد الموسى، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق؛ لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أفضلية الشراء النهائي، في الصيف القادم.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "عكاظ"، عن موافقة إدارة نادي ضمك، على عرض العميد الاتحادي؛ لشراء المدة المتبقية من عقد الحارس محمد المحاسنة.

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الصحيفة أشارت إلى أن الاتحاد، سيدفع 9 ملايين ريال سعودي إلى ضمك، مقابل شراء الأشهر الأخيرة "أقل من سنة"، من عقد المحاسنة مع الفريق الأول لكرة القدم.

ومن ناحيته.. سيحصل الحارس البالغ من العمر 26 سنة، على راتب إجمالي يُقدر بـ9 ملايين ريال سعودي من الاتحاد، خلال السنوات الثلاث القادمة.

جدير بالذكر أن المحاسنة، بدأ مسيرته الكروية في صفوف النادي الأهلي، قبل الانتقال إلى ضمك في صيف 2019، مشاركًا منذ ذلك الوقت في 15 مباراة رسمية، مستقبلًا 23 هدفًا، ومحافظًا على نظافة شباكه "4 مرات".

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