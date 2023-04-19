أحدهم قد يتقاضى 25 ألف يورو شهريًا.. رابطة الليجا تدرس تقليص رواتب الحكام!

قرارات جديدة من الليجا تجاه رواتب الحكام الإسبان

يبدو أن الحكام في إسبانيا يعيشون أيامًا صعبة؛ فبعد الاتهامات التي تنهال عليهم من كل حدب وصوب، وصلت الأمور للمطالبة بتقليص رواتبهم.

ووفقًا لبرنامج "إل شيرينجيتو" فإن رابطة الليجا خلال اجتماع مجلسها، اليوم الأربعاء، عرضت مقترحًا بتقليص رواتب الحكام بنسبة 40% وهي النسبة المختلف عليها.

متوسط ما قد يتقاضاه الحكم راتبًا أساسيًا 12.5 ألف يورو شهريًا؛ سواء أدار مباريات أم لا، بجانب الحوافز المرتبطة بالمباريات التي يديرها ما قد يضاعف راتبه الشهري. ويتقاضى حكم الساحة 4200 يورو عن المباراة الواحدة أما حكم الفيديو فيحصل على 2100 يورو.

ما يعني أن الحكم لو أدار 20 مباراة في الموسم قد يصل راتبه السنوي إلى 300 ألف يورو ترغب رابطة الليجا في تقليصها إلى حوالي 180 ألفًا.

ويأتي المقترح بعد أزمة "قضية نيجريرا" نائب رئيس لجنة الحكام السابق والذي تلقى أموالًا من برشلونة على مدار سنوات سابقة دون سبب واضح.

وتطالب رابطة الليجا أن تمنح سلطة أكبر على الحكام التابعين للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ويقدمون خدماتهم للرابطة بموجب تعاقد، وتدفع الأندية أموالًا تذهب لاحقًا للحكام.

وكانت لجنة الحكام الإسبانية قد أصدرت بيانًا سابقًا تدين الانتقادات المتزايدة ضد الحكام بسبب قضية نيجريرا والتي تراها اتهامات ممنهجة.