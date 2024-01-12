أحدهم من الرياض .. فيفا يحرم 4 أندية سعودية من التسجيل في ثلاث فترات!

تعرف على الأندية المحرومة من القيد 3 فترات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قراره بعدم تسجيل لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لـ4 أندية سعودية، بعدما أصدر بيانًا أكد من خلاله أنه أصدر أداة رقمية توضح بيانات الأندية الخاضعة لحظر التسجيل.

وأشار "فيفا" إلى أن هناك 4 أندية في دوريي روشن السعودي ويلو للدرجة الأولى، محظورة من قيد لاعبين جدد خلال 3 فترات، وهم الرياض والوحدة وجدة وأحد.

وأضاف فيفا أن قرار الرياض بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، بحظره من تسجيل أي لاعب لمدة 3 فترات قيد، بينما قرار نادي الوحدة بتاريخ 17 أكتوبر 2023، وأما عن نادي جدة فتم منعه من التسجيل بقرار بتاريخ 18 ديسمبر 2023، ونادي أحد بتاريخ 3 يناير الجاري.

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ولم يكشف "فيفا" خلال البيان المنشور عن أي أسباب بخصوص الحظر المُعلن عنه، حيث اكتفى فقط بذكر تواريخ القرارات ومدة الحظر.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الأداة الجديدة التي أطلقها، هدفها توفير كافة الأطراف المعينة ولاسيما اللاعبين والأندية والجماهير.