أحدهم قد ينضم لباريس .. الكشف عن مصير ثلاثي ريال مدريد هذا الأسبوع

علي رفعت
Carlo Ancelotti, Florentino Perez, Real Madrid GFXGoal / Getty
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النادي الملكي يعرف مصير نجومه خلال أيام.

أكدت تقارير صحفية أن ريال مدريد سيبدأ التخطيط للموسم الجديد خلال هذا الأسبوع بعد التعرف على مصير نجومه الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن ثلاثة من هؤلاء النجوم سيتم حسم مصيرهم خلال هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أن الثلاثي الذين سيتم حسم مصيرهم هذا الأسبوع هم ماركو أسينيو وناتشو فيرنانديز وداني سيبايوس.

وذكرت أن أسينسيو سيرحل عن صفوف الفريق على أغلب الظن وقد ينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان، في حين أن وجود داني سيبايوس أصبح صعبًا مع قرب ضم جود بيلينجهام، بينما يكتنف الغموض موقف ناتشو.

جدير بالذكر أن عدة نجوم غيرهم تنتهي عقودهم بنهاية الموسم على رأسهم توني كروس وكريم بنزيما ولوكا مودريتش.

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