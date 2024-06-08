أحدهم في البقالة والآخر يغسل الصحون .. نجوم هولندا يكشفون عن ماضيهم

الأعمال السابقة لنجوم منتخب هولندا...

كشف بعض من نجوم هولندا، عن أعمالهم السابقة قبل احتراف عالم كرة القدم، وقيادة منتخب بلاده، إلى المحافل الدولية، والتألق مع أنديتهم وحصد الألقاب.

وفي إطار استعداد منتخب هولندا، للمشاركة في بطولة يورو 2024، أجرى بعض من لاعبي، الطواحين مقابلة صحفية كشفوا فيها عن أعمالهم السابقة.

وقال دينزل دومفريس، في تصريحات صحفية: "في بعض الأحيان كنت أعمل في متجر بقالة، كعامل تخزين، ولكن ليس لفترة طويلة، ربما ثلاثة أشهر فقط".

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بينما قال فان دايك: "كنت اعمل في غسيل الصحون لمدة عام تقريبًا، ولكني استمعت بهذا العمل، هذا الجزء من الحياة يجعلك تقدر الأشياء".

جدير بالذكر ان المنتخب الهولندي، يشارك بالمجموعة الرابعة من يورو 2024، برفقة كل من فرنسا، بولندا، بالإضافة إلى منتخب النمسا.