أحدهما سيرحل والآخر سيبقى .. الاتحاد يحسم مصير أول أجنبيين من "المهددين" بالخطر

إدارة الاتحاد تبدأ عملية تصفية الفريق وبناءه من جديد

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يترقب الوسط الكروي السعودي عامة وجمهور الاتحاد خاصة خطوات الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لإعادة بناء الفريق من جديد، خاصة بعدما فقد كل فرصه في منافسة الهلال والنصر والأهلي على لقب الدوري السعودي.

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بطل السعودي حظي بنصف موسم كارثي في 2023-2024، حيث يتواجد سابعًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 25 نقطة ومباراة أقل عن الهلال في الصدارة، ولم ينجح في تخطي عقبة الأهلي المصري في الدور الثاني من كأس العالم للأندية وخسر أمامه 3-1.

الإدارة الاتحادية أبرزت عزمها إعادة تجديد الصفوف في سوق الانتقالات الشتوي وهو ما سيتضمن رحيل عدد من اللاعبين الأجانب واستبدالهم بآخرين أعلى جودة، بجانب استهداف بعض المحليين.

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الصحفي المختص بسوق الانتقالات، رودي جاليتي، أكد عبر منصة إكس أن الاتحاد حسم بالفعل مصير أول أجنبيين من قائمة المهددين بالخطر، وهما حارس المرمى مارسيلو جروهي والجناح جوتا.

جاليتي أشار عبر "إكس" إلى أن الاتحاد أبلغ جروهي بالفعل بعدم الحاجة له بعد الآن، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد جلوس الطرفين معًا للنقاش حول كيفية فسخ العقد بالتراضي.

الصحفي الشهير فجر مفاجأة تخص مستقبل جوتا، بقوله "توتنهام لم يضع حتى الآن جوتا كهدف محتمل في يناير، اللاعب على الأرجح سيستمر في الاتحاد حتى نهاية الموسم على الأقل".

التقارير الأخيرة كانت قد أكدت رغبة الفريق الإنجليزي في التعاقد مع جوتا ولم شمله مع مدربه السابق في سلتيك، أنجي بوستيكوجلو، خاصة أن الاتحاد أغلق أبوابه في وجهه.

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