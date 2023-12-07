أحدهما أُصيب بقطع في الصليبي .. كلوب يكشف تطورات إصابة ماك أليستر وماتيب

أزمة كبرى في ليفربول

أعلن مدرب ليفربول يورجن كلوب آخر تطورات إصابة الثنائي جويل ماتيب وأليكيس ماك أليستر التي تعرضا لها في لقاء شيفيلد يونايتد.

وخرج المدافع الكاميروني في الدقيقة 69 من عمر الانتصار بهدفين نظيفين الأربعاء لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تعرض الأرجنتيني لتدخل قوي احتاج على إثره لإكمال اللقاء بضمادة حول ركبته.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه عقب اللقاء: "للأسف هو قطع في رباط الركبة الأمامي (بخصوص ماتيب)، شعرت بالأمر منذ الثانية الأولى، حظ سيء".

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وأكمل: "بخصوص ماك الأمر مؤسف، تعرض لقطع في الركبة والجرح كان مفتوحاً وغطاه، ثم احتاج لخياطة وأصبح غير قادراً على الحركة، سنرى كم سيحتاج للتعافي".

ليفربول ارتقى للمرتبة الثانية بانتصاره على شيفيلد، بفارق نقطتين عن المتصدر الحالي للترتيب آرسنال الفائز على لوتون الثلاثاء بنتيجة 4-3.